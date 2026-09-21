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Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10

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Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 1
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 2
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 3
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 4
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 5
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 6
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 7
Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
5x
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698972
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
5x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, г.
155

Описание товара Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10

Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. Бинокль Discovery Basics BB10 понравится туристам, орнитологам и любителям длительных прогулок на свежем воздухе. Это небольшой и легкий оптический прибор, который обеспечивает хороший обзор и прекрасно подходит для изучения дикой природы. Также им удобно пользоваться для просмотра спортивных мероприятий на стадионе и наблюдений за быстро движущимися объектами.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Discovery Basics BB10




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
5x
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. Бинокль Discovery Basics BB10 понравится туристам, орнитологам и любителям длительных прогулок на свежем воздухе. Это небольшой и легкий оптический прибор, который обеспечивает хороший обзор и прекрасно подходит для изучения дикой природы. Также им удобно пользоваться для просмотра спортивных мероприятий на стадионе и наблюдений за быстро движущимися объектами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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