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Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 купить с доставкой в Москве
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Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5

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Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 1
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 2
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 3
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 4
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 5
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 6
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 7
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 8
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 9
Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 1
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 2
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 3
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 4
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 5
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 6
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 7
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 8
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 9
  • Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538507
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
210

Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5

Levenhuk LabZZ NV5 – детский бинокль ночного видения, с помощью которого можно изучать мир на увеличении даже в темное время суток. Прибор отлично проявит себя во многодневном туристическом походе или на семейной прогулке по вечернему городу во время отпуска. Отсутствие освещения – не проблема: бинокль оснащен выдвижным фонарем, который поможет разглядеть много интересного. Под фонарем располагается цветная линза, благодаря которой наблюдаемая картинка окрашивается в зеленоватый цвет, как в настоящих «взрослых» приборах ночного видения. Рассматривать интересующие объекты можно на увеличении в 4 раза. Управлять функциями бинокля ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 очень просто – за это отвечают клавиши, которые расположены в окулярной части и удобно ложатся под пальцы. С помощью правой клавиши можно выдвинуть фонарь, с помощью левой – включить. Фонарь работает от обычных батареек. Окуляры бинокля оснащены удобными резиновыми наглазниками, фокусировка – центральная.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Levenhuk LabZZ NV5




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk LabZZ NV5 – детский бинокль ночного видения, с помощью которого можно изучать мир на увеличении даже в темное время суток. Прибор отлично проявит себя во многодневном туристическом походе или на семейной прогулке по вечернему городу во время отпуска. Отсутствие освещения – не проблема: бинокль оснащен выдвижным фонарем, который поможет разглядеть много интересного. Под фонарем располагается цветная линза, благодаря которой наблюдаемая картинка окрашивается в зеленоватый цвет, как в настоящих «взрослых» приборах ночного видения. Рассматривать интересующие объекты можно на увеличении в 4 раза. Управлять функциями бинокля ночного видения Levenhuk LabZZ NV5 очень просто – за это отвечают клавиши, которые расположены в окулярной части и удобно ложатся под пальцы. С помощью правой клавиши можно выдвинуть фонарь, с помощью левой – включить. Фонарь работает от обычных батареек. Окуляры бинокля оснащены удобными резиновыми наглазниками, фокусировка – центральная.
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Отзывы


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