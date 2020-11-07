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Бинокль Veber 8х21 (Рубин)

Артикул: 228835
  • Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 1
  • Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 2
  • Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 3
  • Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 4
  • Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 5
  • Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 6
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 1
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 2
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 3
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 4
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 5
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - фото 6
1 460 руб. 
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Артикул: 228835
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакрасный
Вес, гр145
Футбол - от одного этого слова некоторых уже охватывает порыв страсти. И если слова подкат, девятка и горчичник у вас ассоциируются только с футболом, то новый бинокль Veber 8х21 станет удачным выбором. Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться под рукой и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber 8х21 (Рубин) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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