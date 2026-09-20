Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной
Портативный складной бинокль "Зенит 70 лет" 2x25 миниатюрный оптический помощник для посещения театров, музеев, выставок. Он выпущен к 70-летию Красногорского завода им. С. А. Зверева и украшен соответствующим логотипом. Плоский пластиковый корпус бинокля складывается и легко помещается на ладони. Он обладает рекордно малой толщиной всего 13 миллиметров. Такой прибор можно захватить с собой в любой сумочке и даже кармане рубашки. Оптика бинокля "Зенит 70 лет" 2x25 построена на классической галилеевской схеме. В приборе реализована система свободной фокусировки, поэтому он не нуждается в фокусировочном барабане и кольце подстройки диоптрий. Изучать происходящее на сцене можно на 2-кратном увеличении. Среди преимуществ бинокля широкое поле зрения и низкая цена. Основные особенности: недорогой бинокль на галилеевской схеме, 2-кратное увеличение, объективы диаметром 25 миллиметров, плоский и легкий сверхкомпактный корпус, широкое поле зрения, Free Focus.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
-
В наличииЦена 2 490 руб. 3 780 руб.623 руб. в СплитБинокль Veber БГЦ 3х25 B10 (черный с фокус.)
-
В наличииЦена 2 690 руб. 4 590 руб.673 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
-
В наличииЦена 4 800 руб. 7 470 руб.1200 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
-
В наличииЦена 5 000 руб. 6 390 руб.1250 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый
-
В наличииЦена 7 130 руб. 9 000 руб.1783 руб. в СплитБинокль Veber SPUTNIK D 10х42
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитБинокль Discovery Field 10x50
-
В наличииЦена 12 890 руб. 18 450 руб.3223 руб. в СплитБинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Отзывы о товаре Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной