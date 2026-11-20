Громыка - На Связи (4640001405907) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Громыка
Альбом (сингл)
На Связи
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 698869
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Громыка
Альбом (сингл)
На Связи
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Рудимент, Питекантропы, Пожалей моё желе, А я такой лёгкий, Мотыльки Тестостерон, Ты ещё крепкий старик, К нам летит метеорит, Титаник, Артём
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Громыка - На Связи (4640001405907) виниловая пластинка
Moroz Records представляет…. Новая грампластинка ГРОМЫКИ белого цвета, массой 180 граммов!. «ГРОМЫКА НА СВЯЗИ», ДРУЗЬЯ!. Супер-шлягеры «Артём», «Тестостерон» и «Питекантропы» впервые будут представлены слушателю в виниловом формате. Но главным достоинством нового изделия, безусловно, можно назвать ранее не издававшуюся, но уже архипопулярную на концертных выступлениях, композицию «Титаник».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитThe Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитRoyal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитModern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) винило...
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Громыка
Альбом (сингл)
На Связи
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Рудимент, Питекантропы, Пожалей моё желе, А я такой лёгкий, Мотыльки Тестостерон, Ты ещё крепкий старик, К нам летит метеорит, Титаник, Артём
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Moroz Records представляет…. Новая грампластинка ГРОМЫКИ белого цвета, массой 180 граммов!. «ГРОМЫКА НА СВЯЗИ», ДРУЗЬЯ!. Супер-шлягеры «Артём», «Тестостерон» и «Питекантропы» впервые будут представлены слушателю в виниловом формате. Но главным достоинством нового изделия, безусловно, можно назвать ранее не издававшуюся, но уже архипопулярную на концертных выступлениях, композицию «Титаник».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Громыка - На Связи (4640001405907) виниловая пластинка - купить по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Громыка - На Связи (4640001405907) виниловая пластинка