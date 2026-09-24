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Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка

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Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка - фото 1
Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка - фото 2
Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Ветер В Голове
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка - фото 1
  • Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка - фото 2
  • Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Ветер В Голове
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Уезжаю В Америку, Тётя Соня, Столичная, Ой, Мамочки, Дембельская Салонный Романс, Ой, Братцы, Алёшка, Боги, Мои Боги, Не Моя Вина, Самая Короткая Ночь, Пожалей Меня, Пожалей, Ода Вольности, Ветер В Голове, Боже, Какой Пустяк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Сергея Трофимова.. Исполнитель: Сергей Трофимов. Советский и российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, заслуженный артист РФ. Выступает в стилях «русский шансон», «рок», «авторская песня».



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Ветер В Голове
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Уезжаю В Америку, Тётя Соня, Столичная, Ой, Мамочки, Дембельская Салонный Романс, Ой, Братцы, Алёшка, Боги, Мои Боги, Не Моя Вина, Самая Короткая Ночь, Пожалей Меня, Пожалей, Ода Вольности, Ветер В Голове, Боже, Какой Пустяк
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный альбом Сергея Трофимова.. Исполнитель: Сергей Трофимов. Советский и российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, заслуженный артист РФ. Выступает в стилях «русский шансон», «рок», «авторская песня».


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сергей Трофимов - Ветер В Голове (4680068801540) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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