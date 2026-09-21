Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698701
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624844051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forward, Don't Stay, Somewhere I Belong, Lying from You, Hit the Floor, Easier to Run, Faint, Figure.09, Breaking the Habit, From the Inside, Nobody's Listening, Session, Numb
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома "Meteora" американской рок-группы Linkin Park, выпущенного первоначально в 2003 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Meteora, новаторский второй альбом Linkin Park, был выпущен в марте 2003 года и включал в себя глобальные хиты «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb», «Breaking The Habit» и «From The Inside». В США было продано более 8 миллионов копий, и он получил мультиплатиновый, платиновый или золотой статус в 15 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624844051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forward, Don't Stay, Somewhere I Belong, Lying from You, Hit the Floor, Easier to Run, Faint, Figure.09, Breaking the Habit, From the Inside, Nobody's Listening, Session, Numb
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание второго студийного альбома "Meteora" американской рок-группы Linkin Park, выпущенного первоначально в 2003 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Meteora, новаторский второй альбом Linkin Park, был выпущен в марте 2003 года и включал в себя глобальные хиты «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb», «Breaking The Habit» и «From The Inside». В США было продано более 8 миллионов копий, и он получил мультиплатиновый, платиновый или золотой статус в 15 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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