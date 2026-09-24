Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
IRON MAIDEN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 698683
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
IRON MAIDEN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot, Iron Maiden
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание на виниле дебютного одноименного альбома легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Iron Maiden — дебютный студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в 1980 году. В основном альбом состоит из песен, которые группа исполняла на концертах за несколько лет до записи. Некоторые из них, как «Sanctuary» и «Iron Maiden», по-прежнему входят в концертную программу коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
IRON MAIDEN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot, Iron Maiden
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Ремастированное переиздание на виниле дебютного одноименного альбома легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Iron Maiden — дебютный студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в 1980 году. В основном альбом состоит из песен, которые группа исполняла на концертах за несколько лет до записи. Некоторые из них, как «Sanctuary» и «Iron Maiden», по-прежнему входят в концертную программу коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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