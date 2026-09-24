Powerwolf - Missa Cantorem II (0840588172931) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Missa Cantorem II
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 698616
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[840588172931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Missa Cantorem II
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Faster Than the Flame, Beast of Gevaudan, Dancing with the Dead, Varcolac, Alive or Undead Blood for Blood (Faoladh), Glaubenskraft, Call of the Wild, Sermon of Swords, Undress to Confess, Reverent of Rats
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Powerwolf - Missa Cantorem II (0840588172931) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Faster Than the Flame, Beast of Gevaudan, Dancing with the Dead, Varcolac, Alive or Undead Blood for Blood (Faoladh), Glaubenskraft, Call of the Wild, Sermon of Swords, Undress to Confess, Reverent of Rats
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[840588172931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Missa Cantorem II
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Faster Than the Flame, Beast of Gevaudan, Dancing with the Dead, Varcolac, Alive or Undead Blood for Blood (Faoladh), Glaubenskraft, Call of the Wild, Sermon of Swords, Undress to Confess, Reverent of Rats
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Faster Than the Flame, Beast of Gevaudan, Dancing with the Dead, Varcolac, Alive or Undead Blood for Blood (Faoladh), Glaubenskraft, Call of the Wild, Sermon of Swords, Undress to Confess, Reverent of Rats
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Купить Powerwolf - Missa Cantorem II (0840588172931) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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