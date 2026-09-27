Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
щетка для ворса
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 697172
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, бордовый
Комплектация
отпариватель, щетка для ворса, мерный стакан, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
щетка для ворса
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Габариты
30.0x16.0x12.0 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х12
Вес, г.
960
Описание товара Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
Компактный и легкий ручной прибор для быстрого освежения одежды и разглаживания легких складок. Обладает мощностью 1400 Вт и постоянной подачей пара на уровне 18 г/мин. Прибор выходит на рабочий режим всего за 15–20 секунд. Снабжен световым индикатором работы, длинным шнуром 1.8 метра и практичным съемным бачком для воды емкостью 220 мл, облегчающим регулярный долив.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитОтпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитОтпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУтюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, бордовый
Комплектация
отпариватель, щетка для ворса, мерный стакан, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
щетка для ворса
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Габариты
30.0x16.0x12.0 см
Страна производитель
Китай
Компактный и легкий ручной прибор для быстрого освежения одежды и разглаживания легких складок. Обладает мощностью 1400 Вт и постоянной подачей пара на уровне 18 г/мин. Прибор выходит на рабочий режим всего за 15–20 секунд. Снабжен световым индикатором работы, длинным шнуром 1.8 метра и практичным съемным бачком для воды емкостью 220 мл, облегчающим регулярный долив.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)