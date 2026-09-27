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Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт купить с доставкой в Москве
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Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт

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Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 1
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 2
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 3
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 4
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 5
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 6
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 7
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 1
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 2
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 3
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 4
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 5
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 6
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 7
  • Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 
Начислим 565 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697130
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт
5 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
гриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
снизу
Длина сетевого шнура
0.75
Функции и особенности
ненагревающаяся ручка
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х16
Вес, кг.
3.4

Описание товара Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт

Гриль-пресс Energy EN-289 - это современный и функциональный кухонный прибор, который поможет вам приготовить разнообразные блюда из мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, он станет незаменимым помощником на вашей кухне. Одной из ключевых особенностей данного гриля является наличие светового индикатора работы и нагрева, который обеспечивает комфортное использование прибора и позволяет контролировать его состояние. Встроенный терморегулятор позволяет выбирать нужную температуру для приготовления различных видов продуктов, а таймер на 30 минут автоматизирует процесс готовки и избавляет от необходимости постоянного контроля. Еще одним преимуществом гриля-пресса Energy EN-289 является его эргономичность. Ненагревающаяся ручка обеспечивает безопасное использование прибора, а прорезиненные ножки предотвращают скольжение и гарантируют устойчивость на рабочей поверхности. Корпус из термостойкого пластика и металла гарантирует долговечность и надежность устройства, а открывание на 180 градусов позволяет использовать гриль как контактный, так и бесконтактный.

Отзывы о товаре Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
гриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
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Расположение нагревательного элемента
снизу
Длина сетевого шнура
0.75
Функции и особенности
ненагревающаяся ручка
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль-пресс Energy EN-289 - это современный и функциональный кухонный прибор, который поможет вам приготовить разнообразные блюда из мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, он станет незаменимым помощником на вашей кухне. Одной из ключевых особенностей данного гриля является наличие светового индикатора работы и нагрева, который обеспечивает комфортное использование прибора и позволяет контролировать его состояние. Встроенный терморегулятор позволяет выбирать нужную температуру для приготовления различных видов продуктов, а таймер на 30 минут автоматизирует процесс готовки и избавляет от необходимости постоянного контроля. Еще одним преимуществом гриля-пресса Energy EN-289 является его эргономичность. Ненагревающаяся ручка обеспечивает безопасное использование прибора, а прорезиненные ножки предотвращают скольжение и гарантируют устойчивость на рабочей поверхности. Корпус из термостойкого пластика и металла гарантирует долговечность и надежность устройства, а открывание на 180 градусов позволяет использовать гриль как контактный, так и бесконтактный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - данный товар вы можете купить по цене 5650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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