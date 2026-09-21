Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703801
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Описание товара Электрогриль Hyundai HYG-5047 2200Вт серебристый/черный
Чтобы регулярно наслаждаться вкусом любимых блюд без ущерба для фигуры, достаточно обзавестись грилем Hyundai HYG-5047. Крышка устройства открывается на 180 градусов, благодаря чему у пользователя появляется 2 поверхности для создания любых кулинарных изысков. Посредством поворотного переключателя производится быстрый и точный выбор наиболее подходящих температурных значений.
Гриль Hyundai HYG-5047 оснащен закрытым нагревательным элементом, который расположен в верхней и нижней частях корпуса. Таким образом, каждый кусочек приобретает равномерную корочку, оставаясь сочным внутри. Чтобы вынуть готовые блюда, не нужно использовать защитные прихватки, ведь ручка устройства не подвержена нагреву. Характерный звуковой сигнал проинформирует о том, что пришло время накрывать на стол.
Чтобы регулярно наслаждаться вкусом любимых блюд без ущерба для фигуры, достаточно обзавестись грилем Hyundai HYG-5047. Крышка устройства открывается на 180 градусов, благодаря чему у пользователя появляется 2 поверхности для создания любых кулинарных изысков. Посредством поворотного переключателя производится быстрый и точный выбор наиболее подходящих температурных значений.
Гриль Hyundai HYG-5047 оснащен закрытым нагревательным элементом, который расположен в верхней и нижней частях корпуса. Таким образом, каждый кусочек приобретает равномерную корочку, оставаясь сочным внутри. Чтобы вынуть готовые блюда, не нужно использовать защитные прихватки, ведь ручка устройства не подвержена нагреву. Характерный звуковой сигнал проинформирует о том, что пришло время накрывать на стол.
Электрогриль Hyundai HYG-5047 2200Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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