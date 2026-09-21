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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R

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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 2
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 3
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 4
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 5
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 6
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 7
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 8
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 140 руб.  5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696605
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х16
Вес, кг.
3.2

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-R – универсальный обогреватель мощностью до 1.5 кВт. Прибор имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный, направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. В конструкции применена система Rotate system с фиксаторами угла наклона, позволяющая направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Благодаря специальной опоре на защёлках, прибор можно повесить на стену. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-R – универсальный обогреватель мощностью до 1.5 кВт. Прибор имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный, направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. В конструкции применена система Rotate system с фиксаторами угла наклона, позволяющая направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Благодаря специальной опоре на защёлках, прибор можно повесить на стену. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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