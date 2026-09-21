Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-R
Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-R – универсальный обогреватель мощностью до 1.5 кВт. Прибор имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный, направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. В конструкции применена система Rotate system с фиксаторами угла наклона, позволяющая направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Благодаря специальной опоре на защёлках, прибор можно повесить на стену. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
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