Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%12 626 руб. 15 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х24
Вес, кг.
16.3
Описание товара Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL станет незаменимыми помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью 17 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим Turbo поможет высушить белье после стирки или создать комфортную атмосферу в дождливый день. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL станет незаменимыми помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью 17 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим Turbo поможет высушить белье после стирки или создать комфортную атмосферу в дождливый день. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
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