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Осушитель воздуха Ballu BD30MN купить с доставкой в Москве
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Осушитель воздуха Ballu BD30MN

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Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 1
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 2
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 3
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 4
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 5
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 6
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 7
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 8
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
23 741 руб.  29 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 563965
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х40х28
Вес, кг.
16.24

Описание товара Осушитель воздуха Ballu BD30MN

Электрический сушильный мультикомплекс Ballu BD30MN предназначен для работы в бытовых помещениях. Прибор бережно и быстро справится с самыми различными задачами: высушит одежду, придав ей желаемый аромат (3 часа)/избавит помещение от лишней влаги (производительность 30 л/сутки)/восстановит оптимальный уровень влажности/выполнит ароматизацию, ионизацию и очистку воздуха (круглые сутки - 24 часа).

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu BD30MN




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический сушильный мультикомплекс Ballu BD30MN предназначен для работы в бытовых помещениях. Прибор бережно и быстро справится с самыми различными задачами: высушит одежду, придав ей желаемый аромат (3 часа)/избавит помещение от лишней влаги (производительность 30 л/сутки)/восстановит оптимальный уровень влажности/выполнит ароматизацию, ионизацию и очистку воздуха (круглые сутки - 24 часа).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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