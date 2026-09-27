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Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка

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Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Мракобесие И Джаз
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696180
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Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка
2 470 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Мракобесие И Джаз
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Из мышеловки, От Кореи до Кареили, Падший ангел - сын греха, Мракобесие и джаз, На луче..., Разбойники, Заратустра, Герр Захер Мозох, В развороченном раю, Эхо (от луча), Ихтиандр, Coda
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка

"Мракобесие И Джаз" - студийный альбом 2006 года группы Пикник. Последний альбом с участием клавишника Сергея Воронина. Многие треки этой пластинки засветились в сериале "Закон мышеловки", а трек "Из мышеловки" стал заглавной темой этого многосерийного фильма. Лимитированное переиздание на 180-гр золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.



Теги товара: Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Мракобесие И Джаз
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Из мышеловки, От Кореи до Кареили, Падший ангел - сын греха, Мракобесие и джаз, На луче..., Разбойники, Заратустра, Герр Захер Мозох, В развороченном раю, Эхо (от луча), Ихтиандр, Coda
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Мракобесие И Джаз" - студийный альбом 2006 года группы Пикник. Последний альбом с участием клавишника Сергея Воронина. Многие треки этой пластинки засветились в сериале "Закон мышеловки", а трек "Из мышеловки" стал заглавной темой этого многосерийного фильма. Лимитированное переиздание на 180-гр золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.


Теги товара: Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Мракобесие И Джаз (Gold) (4680068802196) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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