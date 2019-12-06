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OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка

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OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 1
OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 2
OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 3
OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 4
OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.12.2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
MARIANNE AND LEONARD: WORDS OF LOVE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Marianne &amp; Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295353438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.12.2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
MARIANNE AND LEONARD: WORDS OF LOVE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка

Track List

A1Words Of Love (Introduction)
A2Beautiful Losers
A3Words Of Love (Theme)
A4Marianne & Leonard (Theme)
A5Marianne & Leonard
A6Words Of Love (Dreamscape)
A7Marianne Leaves Hydra
A8Hydra
A9Beautiful Losers 2
A10Marianne Meets Leonard
B1Words Of Love (Slowdive)
B2On The Roof Terrace
B3Marianne & Leonard (Accordion)
B4It Won't Be Long
B5Words Of Love (Reprise)
B6Life Is Art
B6Beautiful Losers (Theme)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295353438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.12.2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
MARIANNE AND LEONARD: WORDS OF LOVE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Words Of Love (Introduction)
A2Beautiful Losers
A3Words Of Love (Theme)
A4Marianne & Leonard (Theme)
A5Marianne & Leonard
A6Words Of Love (Dreamscape)
A7Marianne Leaves Hydra
A8Hydra
A9Beautiful Losers 2
A10Marianne Meets Leonard
B1Words Of Love (Slowdive)
B2On The Roof Terrace
B3Marianne & Leonard (Accordion)
B4It Won't Be Long
B5Words Of Love (Reprise)
B6Life Is Art
B6Beautiful Losers (Theme)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Marianne & Leonard Words Of Love (Nick Laird-Clowes) (0190295353438) виниловая пластинка – стоимость товара 2360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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