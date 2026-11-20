Дом Кукол - Космонавтика (4640001406034) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Дом Кукол
Альбом (сингл)
Космонавтика
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 696091
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Дом Кукол
Альбом (сингл)
Космонавтика
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Сторонаасть тебя, Космонавтская, Мотоциклисты, Антинаучная девочка, Мой дедушка русский лётчик Сторонабезьяна-космонавт, Малышка и Камаз, Ходить по небу, Про коня Савраску, Сундук мертвеца, Заложники
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Дом Кукол - Космонавтика (4640001406034) виниловая пластинка
«Космонавтика» это пятый студийный альбом группы. Можно сказать – космос, в его максимальном сжатии и приближении к слушателю. Но, не смотря на высоту дел космических и местами запредельных, дающий возможность вдумчивому слушателю вернуться обратно, не уступив каверзам пространственно-временного континуума.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Дом Кукол
Альбом (сингл)
Космонавтика
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Сторонаасть тебя, Космонавтская, Мотоциклисты, Антинаучная девочка, Мой дедушка русский лётчик Сторонабезьяна-космонавт, Малышка и Камаз, Ходить по небу, Про коня Савраску, Сундук мертвеца, Заложники
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
«Космонавтика» это пятый студийный альбом группы. Можно сказать – космос, в его максимальном сжатии и приближении к слушателю. Но, не смотря на высоту дел космических и местами запредельных, дающий возможность вдумчивому слушателю вернуться обратно, не уступив каверзам пространственно-временного континуума.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
Дом Кукол - Космонавтика (4640001406034) виниловая пластинка - по цене 3230 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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