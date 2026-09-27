Zero People - Песни Времени (4640001405969) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Песни Времени
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
В наличии
Код товара: 696025
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Песни Времени
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сторонарости, Голос внутри, Солдат вселенной, Где ты, Сторонаопкорн Выносливость любить мир, Ты не один, Время, Не твоя вина, Паутиной вьюг
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zero People - Песни Времени (4640001405969) виниловая пластинка
Новый альбом дуэта Zero People – сайд-проекта группы Animal ДжаZ – на виниле!. Альбом «Песни времени» издан на коллекционном тяжёлом color blend виниле. После выхода новой пластинки коллектив планирует отправиться в тур, в рамках которого музыканты выступят в 18 российских городах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Песни Времени
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сторонарости, Голос внутри, Солдат вселенной, Где ты, Сторонаопкорн Выносливость любить мир, Ты не один, Время, Не твоя вина, Паутиной вьюг
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Новый альбом дуэта Zero People – сайд-проекта группы Animal ДжаZ – на виниле!. Альбом «Песни времени» издан на коллекционном тяжёлом color blend виниле. После выхода новой пластинки коллектив планирует отправиться в тур, в рамках которого музыканты выступят в 18 российских городах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Zero People - Песни Времени (4640001405969) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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