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Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка

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Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 1
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 2
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 3
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 4
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 5
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 6
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 7
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 8
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 9
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 10
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 11
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 12
Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gwen Stefani
Альбом (сингл)
Bouquet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 1
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 2
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 3
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 4
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 5
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 6
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 7
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 8
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 9
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 10
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 11
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 12
  • Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475080930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gwen Stefani
Альбом (сингл)
Bouquet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Somebody Elses, Bouquet, Pretty, Empty Vase, Marigolds Late to Bloom, Swallow My Tears, Reminders, All Your Fault, Purple Irises (With Blake Shelton)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка

Bouquets — новый, пятый по счету, студийный альбом американской певицы и автора песен Гвен Стефани, солистки группы No Doubt. Альбом станет её первым релизом после You Make It Feel Like Christmas 2017 года, ему предшествовали два сингла: «Purple Irises», дуэт с мужем Блейком Шелтоном, и «Somebody Elses». Стефани сказала, что в пластинке есть «цветочный мотив», очевидный в названиях песен, таких как «Marigolds», «Empty Vase» и «Purple Irises». Несмотря на то, что на обложке альбома Стефани изображена в ковбойской шляпе, она настаивает, что Bouquet не является кантри-альбомом, а скорее проектом, на который повлияли поп-радиохиты 1970-х годов.

Отзывы о товаре Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475080930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gwen Stefani
Альбом (сингл)
Bouquet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Somebody Elses, Bouquet, Pretty, Empty Vase, Marigolds Late to Bloom, Swallow My Tears, Reminders, All Your Fault, Purple Irises (With Blake Shelton)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Bouquets — новый, пятый по счету, студийный альбом американской певицы и автора песен Гвен Стефани, солистки группы No Doubt. Альбом станет её первым релизом после You Make It Feel Like Christmas 2017 года, ему предшествовали два сингла: «Purple Irises», дуэт с мужем Блейком Шелтоном, и «Somebody Elses». Стефани сказала, что в пластинке есть «цветочный мотив», очевидный в названиях песен, таких как «Marigolds», «Empty Vase» и «Purple Irises». Несмотря на то, что на обложке альбома Стефани изображена в ковбойской шляпе, она настаивает, что Bouquet не является кантри-альбомом, а скорее проектом, на который повлияли поп-радиохиты 1970-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Stefani Gwen - Bouquet (Champagne) (0602475080930) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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