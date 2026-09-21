Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Men And Women
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695827
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732253484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Men And Women
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
The Right Thing, Infidelity, Suffer, I Wont Feel Bad, Evry Time We Say Goodbye Let Me Have It All, Love Fire, Move On Out, Shine, Maybe Someday.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка
Men and Women — второй альбом британской поп- и соул-группы Simply Red, выпущенный в 1987 году. Первый сингл «The Right Thing » достиг 11-го места в британском чарте синглов. Из-за откровенно сексуального характера песня была запрещена в Сингапуре, однако принесла успех в Америке и Великобритании. Песни с этого альбома проникнуты стилем соула и фанка. Men and Women cпродюсировал Алекс Сэдкин, который, помимо прочего, был специалистом по рэгги и сотрудничал, например, с Бобом Марли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732253484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Men And Women
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
The Right Thing, Infidelity, Suffer, I Wont Feel Bad, Evry Time We Say Goodbye Let Me Have It All, Love Fire, Move On Out, Shine, Maybe Someday.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Men and Women — второй альбом британской поп- и соул-группы Simply Red, выпущенный в 1987 году. Первый сингл «The Right Thing » достиг 11-го места в британском чарте синглов. Из-за откровенно сексуального характера песня была запрещена в Сингапуре, однако принесла успех в Америке и Великобритании. Песни с этого альбома проникнуты стилем соула и фанка. Men and Women cпродюсировал Алекс Сэдкин, который, помимо прочего, был специалистом по рэгги и сотрудничал, например, с Бобом Марли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Simply Red - Men And Women (5021732253484) виниловая пластинка