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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108016374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, DIY, Mother Of Violence, A Wonderful Day In A One-Way World, White Shadow Indigo, Animal Magic, Exposure, Flotsam And Jetsam, Perspective, Home Sweet Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка

Легендарный британский музыкант Питер Габриэль представляет свой второй студийный альбом под названием Peter Gabriel 2: Scratch на черном виниле. Этот альбом 1978 года знаменует ключевой поворотный момент в его сольной карьере, изобилуя инновационными продюсерскими решениями и уникальной эмоциональной атмосферой. От мощного сингла On the Air до атмосферных баллад, Peter Gabriel 2: Scratch предлагает всеобъемлющий взгляд на художественное выражение певца. Для всех поклонников его музыки это идеальная возможность купить виниловую пластинку и добавить этот классический записи в свою коллекцию.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108016374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, DIY, Mother Of Violence, A Wonderful Day In A One-Way World, White Shadow Indigo, Animal Magic, Exposure, Flotsam And Jetsam, Perspective, Home Sweet Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Легендарный британский музыкант Питер Габриэль представляет свой второй студийный альбом под названием Peter Gabriel 2: Scratch на черном виниле. Этот альбом 1978 года знаменует ключевой поворотный момент в его сольной карьере, изобилуя инновационными продюсерскими решениями и уникальной эмоциональной атмосферой. От мощного сингла On the Air до атмосферных баллад, Peter Gabriel 2: Scratch предлагает всеобъемлющий взгляд на художественное выражение певца. Для всех поклонников его музыки это идеальная возможность купить виниловую пластинку и добавить этот классический записи в свою коллекцию.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (0884108016374) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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