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Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка

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Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 1
Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 2
Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 3
Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Sommargryningsljus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 2
  • Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 3
  • Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588863912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Sommargryningsljus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sommarskymningsljus, Seven Birds, Like Thousand Dawns, Revelationview, The Sun Spiderweb Train, Songs In Our Hands, Sommargryningsljus, Sommargryningsljus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка

Легендарная шведская прогрессив-рок-группа KAIPA возвращается со своим 15-м студийным альбомом «Sommargryningsljus» (Летний рассвет). Издание на виниле.. «Шепчущий рассвет, солнце приближается, чтобы открыть новый день из теней ночных», — гласит начало песни «Songs In Our Hands». Sommargryningsljus содержит восемь треков, олицетворяющих ночное путешествие от заката до рассвета, причем первые два трека представляют сумерки, а последние два - рассвет. Эту ночную одиссею можно рассматривать как метафору состояния между смертью и возрождением или как аллегорию жизни.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588863912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Sommargryningsljus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sommarskymningsljus, Seven Birds, Like Thousand Dawns, Revelationview, The Sun Spiderweb Train, Songs In Our Hands, Sommargryningsljus, Sommargryningsljus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Легендарная шведская прогрессив-рок-группа KAIPA возвращается со своим 15-м студийным альбомом «Sommargryningsljus» (Летний рассвет). Издание на виниле.. «Шепчущий рассвет, солнце приближается, чтобы открыть новый день из теней ночных», — гласит начало песни «Songs In Our Hands». Sommargryningsljus содержит восемь треков, олицетворяющих ночное путешествие от заката до рассвета, причем первые два трека представляют сумерки, а последние два - рассвет. Эту ночную одиссею можно рассматривать как метафору состояния между смертью и возрождением или как аллегорию жизни.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Купить Kaipa - Sommargryningsljus (0196588863912) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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