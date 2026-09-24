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Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка

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Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 1
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 2
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 3
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 4
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 5
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 6
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 7
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 8
Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Endtime Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 1
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 2
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 3
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 4
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 5
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 6
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 7
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 8
  • Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028069113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Endtime Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shivers and Voids, Unforgivable, Neuronal Fire, Not Nothing, Drowned out Voices One of Us is Gone, The Last Imagination, Enforced Perspective, Our Disconnect, Wayward Eyes, A Bleaker Sun, False Reflection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка

Endtime Signals, новый альбом шведской метал-группы Dark Tranquillity, транслирует всю тревогу, страх и смятение мира в 12 захватывающих, воодушевляющих треках. Издание на виниле.. Endtime Signals — это катарсис и тьма, решимость и согласие. Обновленный состав — Йоаким Страндберг Нильссон (ударные) и Кристиан Янссон (бас) присоединяются к Микаэлю Станне (вокал), Мартину Брендстрёму (клавишные) и Йохану Рейнхольдцу (гитары) — означает, что для Dark Tranquillity наступила новая эра. С привлекающим внимание кавером от Sundin и «живым» продакшеном от Брендстрёма (Rogue Music) и звукорежиссурой Александра Баклунда (Fascination Street Studios), а также высокооктановым сведением и мастерингом от Йенса Богрена (Ihsahn, At The Gates) альбом объединяет все инновационное песенное мастерство Dark Tranquillity в непревзойденный, обширный опыт.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028069113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Endtime Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shivers and Voids, Unforgivable, Neuronal Fire, Not Nothing, Drowned out Voices One of Us is Gone, The Last Imagination, Enforced Perspective, Our Disconnect, Wayward Eyes, A Bleaker Sun, False Reflection
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Endtime Signals, новый альбом шведской метал-группы Dark Tranquillity, транслирует всю тревогу, страх и смятение мира в 12 захватывающих, воодушевляющих треках. Издание на виниле.. Endtime Signals — это катарсис и тьма, решимость и согласие. Обновленный состав — Йоаким Страндберг Нильссон (ударные) и Кристиан Янссон (бас) присоединяются к Микаэлю Станне (вокал), Мартину Брендстрёму (клавишные) и Йохану Рейнхольдцу (гитары) — означает, что для Dark Tranquillity наступила новая эра. С привлекающим внимание кавером от Sundin и «живым» продакшеном от Брендстрёма (Rogue Music) и звукорежиссурой Александра Баклунда (Fascination Street Studios), а также высокооктановым сведением и мастерингом от Йенса Богрена (Ihsahn, At The Gates) альбом объединяет все инновационное песенное мастерство Dark Tranquillity в непревзойденный, обширный опыт.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Купить Dark Tranquillity - Endtime Signals (0198028069113) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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