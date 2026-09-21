AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка
Power Up — семнадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 2020 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. Power Up был хорошо принят музыкальными критиками и достиг первого места в 21 стране. В Соединенных Штатах Power Up дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 с тиражом 117 000 альбомных эквивалентных единиц (включая 111 000 чистых продаж) за первую неделю. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» как «Лучший рок-альбом».
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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