Кофемолка Leonord LE-1725 300 Вт
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Leonord LE-1725 300 Вт
Любители кофе могут иметь разные предпочтения в отношении методов заваривания, но все они сходятся в одном: самый вкусный кофе получается из свежемолотых зерен. Если вам нужна чашка крепкого, ароматного и вкусного кофе, сделайте кофемолку Leonord частью вашего дома. Электрическая кофемолка имеет аккуратный, компактный дизайн и элегантный внешний вид, благодаря которому она отлично смотрится на кухне, а еще проста и удобна в использование! Кофемолка оснащена лезвиями из нержавеющей стали, которые измельчают кофейные зерна от крупного до мелкого помола одним нажатием кнопки. Кофемолка управляется простым импульсным режимом и имеет прозрачную крышку, которая позволяет увидеть, когда зерна достигли нужного помола. Поэтому это лучшая электрическая кофемолка с точки зрения простоты и удобства использования.
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