Кофемолка Zigmund & Shtain Al Caffe ZCG-08
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 199297
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х11
Вес, кг.
1
Описание товара Кофемолка Zigmund & Shtain Al Caffe ZCG-08
Кофемолка Zigmund & Shtain Al Caffe ZCG-08
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Кофемолка Zigmund & Shtain Al Caffe ZCG-08
Кофемолка Zigmund & Shtain Al Caffe ZCG-08 – стоимость товара 1430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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