Кофемолка Kitfort КТ-1314
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 179025
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х13
Вес, кг.
1.25
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-1314
Кофемолка ротационного типа Kitfort КТ-1314 предназначена для помола кофейных зерен и других пищевых продуктов в домашних условиях. Степень помола регулируется временем работы — чем дольше работает кофемолка, тем сильнее будут измельчены продукты. Чаша с ножами съемная, ее удобно мыть. Прозрачная крышка дает визуальный контроль помола.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
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Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Кофемолка ротационного типа Kitfort КТ-1314 предназначена для помола кофейных зерен и других пищевых продуктов в домашних условиях. Степень помола регулируется временем работы — чем дольше работает кофемолка, тем сильнее будут измельчены продукты. Чаша с ножами съемная, ее удобно мыть. Прозрачная крышка дает визуальный контроль помола.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
Достоинства:
Отличная кофемолка по супер цене. По роду деятельности готовлю полезные десерты, для которых постоянно нужно измельчать орехи, семена. Проверила кофемолку на кокосовой стружке, семечках, сахарной пудре- в считанные секунды измельчает всё, помол равномерный. Отдельное спасибо за съёмную крышку, это очень удобно!
Недостатки:
Если руки мокрые, бывает неудобно поворачивать крышку, чтобы кофемолка начала работу.
Комментарий:
За такую цену 5 из 5!
Достоинства:
Кофемолка хорошая , быстро молит. Большая чаша для зёрен , что очень удобно. Съемная чаша, которую удобно мыть. Ещё удобным показалось , что шнур длинный , это большой плюс.
Недостатки:
Шумит , но я уже привык
Достоинства:
Цена. 1000 рублей по акции.
Вместимость.
Полностью металлический нож с креплением (обычно оно ломается первым)
Недостатки:
Шумит сильнее, в отличии от других кофемолок подобного типа.
Степень помола регулируется только временем
Комментарий:
В целом неплохая кофемолка за свою цену (1000р). Удобно снимается емкость для кофе, можно пересыпать из нее и при этом удобно мыть. Из-за прозрачной крышки видно степень помола. При этом для более мелкого помола надо чуть больше минуты молоть (если вы варите кофе в турке). Если молоть дольше, кофе перегревается и становится горьким. Или же молоть кофе с перерывами, на что не всегда есть время. Такая же кофемолка работает уже
Достоинства:
Отличная простая и красивая кофемолка. Мелет быстро, равномерно и качественно. Съемная чаша, которую можно мыть. Через прозрачную крышку можно видеть результат помола. Прорезиненные ножки.
Недостатки:
Шумит средне.
Комментарий:
Оптимальна по цене и качеству. Бонус - магнит и акция в КОТОФОТО.
Кофемолка Kitfort КТ-1314 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-1314
Достоинства:
Отличная кофемолка по супер цене. По роду деятельности готовлю полезные десерты, для которых постоянно нужно измельчать орехи, семена. Проверила кофемолку на кокосовой стружке, семечках, сахарной пудре- в считанные секунды измельчает всё, помол равномерный. Отдельное спасибо за съёмную крышку, это очень удобно!
Недостатки:
Если руки мокрые, бывает неудобно поворачивать крышку, чтобы кофемолка начала работу.
Комментарий:
За такую цену 5 из 5!
Достоинства:
Кофемолка хорошая , быстро молит. Большая чаша для зёрен , что очень удобно. Съемная чаша, которую удобно мыть. Ещё удобным показалось , что шнур длинный , это большой плюс.
Недостатки:
Шумит , но я уже привык
Достоинства:
Цена. 1000 рублей по акции.
Вместимость.
Полностью металлический нож с креплением (обычно оно ломается первым)
Недостатки:
Шумит сильнее, в отличии от других кофемолок подобного типа.
Степень помола регулируется только временем
Комментарий:
В целом неплохая кофемолка за свою цену (1000р). Удобно снимается емкость для кофе, можно пересыпать из нее и при этом удобно мыть. Из-за прозрачной крышки видно степень помола. При этом для более мелкого помола надо чуть больше минуты молоть (если вы варите кофе в турке). Если молоть дольше, кофе перегревается и становится горьким. Или же молоть кофе с перерывами, на что не всегда есть время. Такая же кофемолка работает уже
Достоинства:
Отличная простая и красивая кофемолка. Мелет быстро, равномерно и качественно. Съемная чаша, которую можно мыть. Через прозрачную крышку можно видеть результат помола. Прорезиненные ножки.
Недостатки:
Шумит средне.
Комментарий:
Оптимальна по цене и качеству. Бонус - магнит и акция в КОТОФОТО.