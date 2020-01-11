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Кофемолка Kitfort КТ-1329 купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Kitfort КТ-1329

4 Отзывы
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Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 7
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 8
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 9
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 10
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 11
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 12
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 13
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 14
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 8
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 9
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 10
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 11
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 12
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 13
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 14
  • Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193958
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Комлектация
крышка; чаша; руководство по эксплуатации; чаша-измельчитель; моторный блок
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х13
Вес, кг.
1.29

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-1329

Kitfort КТ-1329 — электрическая кофемолка, оборудованная двумя ротационными ножами — для дробления и измельчения. Их прочные лезвия, изготовленные из нержавеющей стали, легко справляются не только с кофейными зернами, но и со специями и орехами. Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать процесс.Прочному металлическому корпусу устройства не страшны случайные удары и толчки. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и не дают прибору соскользнуть со стола. В этой модели реализована многоступенчатая система безопасности. Она надежно защищена от перегрева и не работает при открытой крышке.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-1329

11.01.2020
Инна

Достоинства:
Чаша для кофе отлично мелет кофе. Причем есть возможность нескольких степеней помола. Чаша для орехов и специй тоже хорошо справляется с поставленными задачами.

Недостатки:
Пока не обнаружено.

Комментарий:
Прекрасный аппарат 2 в одном. Я давно искала что-то подобное, чтобы можно было и кофе молоть и орехи измельчать. А тут как раз 2 съемные чаши позволяют делать и то, и другое. Качество помола отличное! Можно регулировать степень измельчения. Кроме того уход за ней совершенно не сложный. Соотношение цена-качество, на мой взгляд, отличное!
15.05.2019
юлия

Достоинства:
сьемная чаша

Недостатки:
нет

Комментарий:
Особых требований к ней не предъявлялось: должна была просто хорошо молоть кофе. Но эта кофемолка превзошла все мои ожидания. Она не просто хорошо молола кофе, но еще и оказалась очень удобной в использовании за счет того, что чаша для перемалывания кофе оказалась съемной. Т.к. я в кофемолке могу молоть не только кофе, но и специи, то отмывать приходится ее тщательно. Раньше, до этой кофемолки, приходилось делать это с большой осторожностью, чтобы не замочить двигатель. А у этой просто снял чашу и помыл ее отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2019
Илья П.

Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.

Недостатки:
пока не обнаружены
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2019
Илья П.

Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.

Недостатки:
пока не обнаружены



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Комлектация
крышка; чаша; руководство по эксплуатации; чаша-измельчитель; моторный блок
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Kitfort КТ-1329 — электрическая кофемолка, оборудованная двумя ротационными ножами — для дробления и измельчения. Их прочные лезвия, изготовленные из нержавеющей стали, легко справляются не только с кофейными зернами, но и со специями и орехами. Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать процесс.Прочному металлическому корпусу устройства не страшны случайные удары и толчки. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и не дают прибору соскользнуть со стола. В этой модели реализована многоступенчатая система безопасности. Она надежно защищена от перегрева и не работает при открытой крышке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.01.2020
Инна

Достоинства:
Чаша для кофе отлично мелет кофе. Причем есть возможность нескольких степеней помола. Чаша для орехов и специй тоже хорошо справляется с поставленными задачами.

Недостатки:
Пока не обнаружено.

Комментарий:
Прекрасный аппарат 2 в одном. Я давно искала что-то подобное, чтобы можно было и кофе молоть и орехи измельчать. А тут как раз 2 съемные чаши позволяют делать и то, и другое. Качество помола отличное! Можно регулировать степень измельчения. Кроме того уход за ней совершенно не сложный. Соотношение цена-качество, на мой взгляд, отличное!
15.05.2019
юлия

Достоинства:
сьемная чаша

Недостатки:
нет

Комментарий:
Особых требований к ней не предъявлялось: должна была просто хорошо молоть кофе. Но эта кофемолка превзошла все мои ожидания. Она не просто хорошо молола кофе, но еще и оказалась очень удобной в использовании за счет того, что чаша для перемалывания кофе оказалась съемной. Т.к. я в кофемолке могу молоть не только кофе, но и специи, то отмывать приходится ее тщательно. Раньше, до этой кофемолки, приходилось делать это с большой осторожностью, чтобы не замочить двигатель. А у этой просто снял чашу и помыл ее отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2019
Илья П.

Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.

Недостатки:
пока не обнаружены
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2019
Илья П.

Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.

Недостатки:
пока не обнаружены


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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