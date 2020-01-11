Кофемолка Kitfort КТ-1329
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Комлектация
крышка; чаша; руководство по эксплуатации; чаша-измельчитель; моторный блок
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х13
Вес, кг.
1.29
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-1329
Kitfort КТ-1329 — электрическая кофемолка, оборудованная двумя ротационными ножами — для дробления и измельчения. Их прочные лезвия, изготовленные из нержавеющей стали, легко справляются не только с кофейными зернами, но и со специями и орехами. Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать процесс.Прочному металлическому корпусу устройства не страшны случайные удары и толчки. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и не дают прибору соскользнуть со стола. В этой модели реализована многоступенчатая система безопасности. Она надежно защищена от перегрева и не работает при открытой крышке.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый
Комлектация
крышка; чаша; руководство по эксплуатации; чаша-измельчитель; моторный блок
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Kitfort КТ-1329 — электрическая кофемолка, оборудованная двумя ротационными ножами — для дробления и измельчения. Их прочные лезвия, изготовленные из нержавеющей стали, легко справляются не только с кофейными зернами, но и со специями и орехами. Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать процесс.Прочному металлическому корпусу устройства не страшны случайные удары и толчки. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и не дают прибору соскользнуть со стола. В этой модели реализована многоступенчатая система безопасности. Она надежно защищена от перегрева и не работает при открытой крышке.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
Достоинства:
Чаша для кофе отлично мелет кофе. Причем есть возможность нескольких степеней помола. Чаша для орехов и специй тоже хорошо справляется с поставленными задачами.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Прекрасный аппарат 2 в одном. Я давно искала что-то подобное, чтобы можно было и кофе молоть и орехи измельчать. А тут как раз 2 съемные чаши позволяют делать и то, и другое. Качество помола отличное! Можно регулировать степень измельчения. Кроме того уход за ней совершенно не сложный. Соотношение цена-качество, на мой взгляд, отличное!
Достоинства:
сьемная чаша
Недостатки:
нет
Комментарий:
Особых требований к ней не предъявлялось: должна была просто хорошо молоть кофе. Но эта кофемолка превзошла все мои ожидания. Она не просто хорошо молола кофе, но еще и оказалась очень удобной в использовании за счет того, что чаша для перемалывания кофе оказалась съемной. Т.к. я в кофемолке могу молоть не только кофе, но и специи, то отмывать приходится ее тщательно. Раньше, до этой кофемолки, приходилось делать это с большой осторожностью, чтобы не замочить двигатель. А у этой просто снял чашу и помыл ее отдельно.
Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.
Недостатки:
пока не обнаружены
Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.
Недостатки:
пока не обнаружены
Кофемолка Kitfort КТ-1329 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-1329
Достоинства:
Чаша для кофе отлично мелет кофе. Причем есть возможность нескольких степеней помола. Чаша для орехов и специй тоже хорошо справляется с поставленными задачами.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Прекрасный аппарат 2 в одном. Я давно искала что-то подобное, чтобы можно было и кофе молоть и орехи измельчать. А тут как раз 2 съемные чаши позволяют делать и то, и другое. Качество помола отличное! Можно регулировать степень измельчения. Кроме того уход за ней совершенно не сложный. Соотношение цена-качество, на мой взгляд, отличное!
Достоинства:
сьемная чаша
Недостатки:
нет
Комментарий:
Особых требований к ней не предъявлялось: должна была просто хорошо молоть кофе. Но эта кофемолка превзошла все мои ожидания. Она не просто хорошо молола кофе, но еще и оказалась очень удобной в использовании за счет того, что чаша для перемалывания кофе оказалась съемной. Т.к. я в кофемолке могу молоть не только кофе, но и специи, то отмывать приходится ее тщательно. Раньше, до этой кофемолки, приходилось делать это с большой осторожностью, чтобы не замочить двигатель. А у этой просто снял чашу и помыл ее отдельно.
Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.
Недостатки:
пока не обнаружены
Достоинства:
Доступная цена,материал металл,хорошие ножи, тихо работает и эффективно, две чаши. Покупкой очень довольны. Пьем свежий кофе каждый день.Спасибо магазину и производителю.
Недостатки:
пока не обнаружены