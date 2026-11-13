Кофемолка Caso Barista Crema
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Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб.
В наличии
Код товара: 277358
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Кофемолка Caso Barista Crema
Что может быть лучше по утрам, чем ароматный кофе? Особенно, если он приготовлен из зерен свежего помола. Для этих целей пригодится кофемолка CASO Barista Crema — компактная, удобная в использовании модель. С ее помощью можно измельчить небольшое количество зерен, не оставляя продукт впрок. Ведь даже при должном хранении кофе впитывает влагу и теряет свой богатый аромат.
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Что может быть лучше по утрам, чем ароматный кофе? Особенно, если он приготовлен из зерен свежего помола. Для этих целей пригодится кофемолка CASO Barista Crema — компактная, удобная в использовании модель. С ее помощью можно измельчить небольшое количество зерен, не оставляя продукт впрок. Ведь даже при должном хранении кофе впитывает влагу и теряет свой богатый аромат.
Купить Кофемолка Caso Barista Crema - по цене 7010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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