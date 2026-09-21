Электробритва Philips S1151/00
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692820
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
400
Описание товара Электробритва Philips S1151/00
Электробритва Philips S1151/00 предназначена для сухого и влажного бритья. Технология 3D Flex Heads с 3 головками точно повторяет контуры лица. Лезвия ComfortCut срезают волоски и обеспечивают гладкую кожу без раздражения. Они устойчивы к коррозии и износу. Электробритва Philips S1151/00 выполнена в водонепроницаемом корпусе по стандарту IPX7. Эргономичная форма и нескользящая фактурная накладка гарантируют комфортный хват. Одного заряда аккумулятора хватает до 40 минут автономной работы электробритвы.
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Электробритва Philips S1151/00 предназначена для сухого и влажного бритья. Технология 3D Flex Heads с 3 головками точно повторяет контуры лица. Лезвия ComfortCut срезают волоски и обеспечивают гладкую кожу без раздражения. Они устойчивы к коррозии и износу. Электробритва Philips S1151/00 выполнена в водонепроницаемом корпусе по стандарту IPX7. Эргономичная форма и нескользящая фактурная накладка гарантируют комфортный хват. Одного заряда аккумулятора хватает до 40 минут автономной работы электробритвы.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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