Электробритва Philips X3002/00
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692810
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, защитная крышка, кабель USB Type-C, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
400
Описание товара Электробритва Philips X3002/00
Сеточная электробритва Philips X3002/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, защитная крышка, кабель USB Type-C, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
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Система бритья
сеточная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Сеточная электробритва Philips X3002/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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