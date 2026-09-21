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Электробритва Philips X3002/00 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Philips X3002/00

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Электробритва Philips X3002/00 - фото 1
Электробритва Philips X3002/00 - фото 2
Электробритва Philips X3002/00 - фото 3
Электробритва Philips X3002/00 - фото 4
Электробритва Philips X3002/00 - фото 5
Электробритва Philips X3002/00 - фото 6
Электробритва Philips X3002/00 - фото 7
Электробритва Philips X3002/00 - фото 8
Электробритва Philips X3002/00 - фото 9
Электробритва Philips X3002/00 - фото 10
Электробритва Philips X3002/00 - фото 11
Электробритва Philips X3002/00 - фото 12
Электробритва Philips X3002/00 - фото 13
Электробритва Philips X3002/00 - фото 14
Электробритва Philips X3002/00 - фото 15
Электробритва Philips X3002/00 - фото 16
Электробритва Philips X3002/00 - фото 17
Электробритва Philips X3002/00 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 1
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 2
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 3
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 4
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 5
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 6
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 7
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 8
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 9
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 10
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 11
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 12
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 13
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 14
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 15
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 16
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 17
  • Электробритва Philips X3002/00 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692810
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, защитная крышка, кабель USB Type-C, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
400

Описание товара Электробритва Philips X3002/00

Сеточная электробритва Philips X3002/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.

Отзывы о товаре Электробритва Philips X3002/00




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, защитная крышка, кабель USB Type-C, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Развернуть
Система бритья
сеточная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сеточная электробритва Philips X3002/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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