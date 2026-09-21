Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, г.
900
Описание товара Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий
Электробритва Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ сочетает возможности сухого и влажного бритья, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Наличие 7D-технологии означает, что устройство с точностью повторяет контуры лица. Подвижный бритвенный блок дополнен плавающими головками, которые не пропускают короткие волоски. Конфигурацией предусмотрен дисплей, информирующий пользователя о настройках. Одного заряда достаточно для работы Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ на протяжении 80 мин. В комплект поставки включены дорожный чехол и зарядная станция.
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Электробритва Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ сочетает возможности сухого и влажного бритья, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Наличие 7D-технологии означает, что устройство с точностью повторяет контуры лица. Подвижный бритвенный блок дополнен плавающими головками, которые не пропускают короткие волоски. Конфигурацией предусмотрен дисплей, информирующий пользователя о настройках. Одного заряда достаточно для работы Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ на протяжении 80 мин. В комплект поставки включены дорожный чехол и зарядная станция.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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