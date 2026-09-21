Электробритва Philips S5466/17
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
600
Описание товара Электробритва Philips S5466/17
Электробритва Philips S5466/17 обеспечивает комфортное бритье – сухое и влажное. Подвижные головки с самозатачивающимися лезвиями ComfortTech движутся в 5 направлениях, полностью повторяют контуры лица и срезают волоски у самого основания. Круглые края на бритвенном блоке защищают кожу от повреждения и раздражения. Электробритва Philips S5466/17 обладает водонепроницаемой конструкцией. Аккумулятор позволяет работать до 45 минут в автономном режиме. В комплекте с электробритвой поставляются насадка-триммер SmartClick и чехол.
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Электробритва Philips S5466/17 обеспечивает комфортное бритье – сухое и влажное. Подвижные головки с самозатачивающимися лезвиями ComfortTech движутся в 5 направлениях, полностью повторяют контуры лица и срезают волоски у самого основания. Круглые края на бритвенном блоке защищают кожу от повреждения и раздражения. Электробритва Philips S5466/17 обладает водонепроницаемой конструкцией. Аккумулятор позволяет работать до 45 минут в автономном режиме. В комплекте с электробритвой поставляются насадка-триммер SmartClick и чехол.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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