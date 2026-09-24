Top.Mail.Ru
Tony Allen & Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tony Allen & Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 1
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 2
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 3
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 4
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 5
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 6
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 7
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 8
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 9
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 10
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 11
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 12
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 13
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 14
Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 3
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 4
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 5
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 6
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 7
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 8
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 9
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 10
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 11
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 12
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 13
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 14
  • Tony Allen &amp; Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tony Allen & Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
World Circuit
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Allen & Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка

Специальное переиздание джазового альбома Rejoice барабанщика Тони Аллена и трубача Хью Масекела, первоначально выпущенного в 2020 году. Переиздание 2021 года на 180-ти граммовом аудиофильском двойном чёрном виниле в картонном конверте с OBI содержит 8 бонусных ремиксов на треки музыкантов, буклет с примечаниями на обложке и с фотографиями. Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен. В настоящее время живет и работает в Париже. Будучи в с 1968 по 1979 год участником группы Фела Кути, Тони Аллен считается одним из основателей жанра афробит. Хью Масекела - знаменитый трубач, флюгельгорнист и вокалист. Один из первых африканских музыкантов, добившийся признания в США. В своем творчестве соединяет народные мотивы и ритмы нескольких негритянских общин ЮАР с элементами ритм-энд-блюза, соул и хард-бопа.

Отзывы о товаре Tony Allen & Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
World Circuit
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Специальное переиздание джазового альбома Rejoice барабанщика Тони Аллена и трубача Хью Масекела, первоначально выпущенного в 2020 году. Переиздание 2021 года на 180-ти граммовом аудиофильском двойном чёрном виниле в картонном конверте с OBI содержит 8 бонусных ремиксов на треки музыкантов, буклет с примечаниями на обложке и с фотографиями. Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен. В настоящее время живет и работает в Париже. Будучи в с 1968 по 1979 год участником группы Фела Кути, Тони Аллен считается одним из основателей жанра афробит. Хью Масекела - знаменитый трубач, флюгельгорнист и вокалист. Один из первых африканских музыкантов, добившийся признания в США. В своем творчестве соединяет народные мотивы и ритмы нескольких негритянских общин ЮАР с элементами ритм-энд-блюза, соул и хард-бопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Tony Allen & Hugh Masekela - Rejoice (4050538647921) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...