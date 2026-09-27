Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 692713
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Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка
Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле.. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Heres To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле.. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Heres To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Avril Lavigne - Avril Lavigne (0196588869518) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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