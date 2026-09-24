David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка
LP — стандартное издание, черный винил в разворотном конверте и буклет с фотографией и дизайном Антона Корбайна. ЛОНДОН, 24 апреля 2024 г. Дэвид Гилмор сегодня анонсировал свой новый альбом « Luck and Strange », который выйдет 6 сентября на Sony Music. Первый трек с альбома, « The Piper's Call », выйдет в этот четверг, 25 апреля, после мирового эксклюзивного первого выступления на BBC Radio 2 Breakfast Show. " Luck and Strange " записывался в течение пяти месяцев в Брайтоне и Лондоне и стал первым альбомом Гилмора с новым материалом за девять лет. Продюсерами пластинки выступили Дэвид и Чарли Эндрю наиболее известные по работе с ALT-J и Марикой Хэкман. Об этих новых рабочих отношениях Дэвид говорит: «Мы пригласили Чарли в дом, поэтому он пришел, послушал несколько демо и сказал что-то вроде: «Ну, почему там должно быть гитарное соло?» и «Они все исчезают? Неужели некоторые из них не могут просто закончиться?». У него поразительное отсутствие знаний и уважения к моему прошлому. Он очень прямой и ни в коей мере не благоговейный, и мне это нравится. Для меня это очень хорошо, потому что последнее, чего ты хочешь, — это чтобы люди подчинялись тебе». Большая часть текстов альбома была написана Полли Самсон соавтором и соавтором Гилмора на протяжении последних тридцати лет. Самсон говорит о лирических темах, затронутых в « Luck and Strange »: «Она написана с точки зрения возраста; смертность является константой». Гилмор уточняет: «Мы провели много времени во время и после изоляции, разговаривая и думая о подобных вещах». Полли также нашла опыт работы с Чарли Эндрю освобождающим: «Он хочет знать, о чем эти песни, он хочет, чтобы у всех, кто их играет, были идеи, заложенные в текстах, которые влияют на их игру. По этой причине мне это особенно понравилось». Альбом включает восемь новых треков, а также прекрасную переработку песни братьев Монгольфье « Между двумя точками », а также иллюстрации и фотографии известного художника Антона Корбайна. Среди музыкантов, участвовавших в записи, - Гай Пратт и Том Герберт на басу, Адам Беттс Стив Гэдд и Стив ДиСтанислао на барабанах, Роб Джентри и Роджер Ино на клавишных со струнными и хоровыми аранжировками Уилла Гарднера. В заглавном треке также участвует покойный клавишник Pink Floyd Ричард Райт записанный в 2007 году на джеме в сарае в доме Дэвида. Некоторый вклад появился в результате прямых трансляций, которые Гилмор и его семья проводили перед мировой аудиторией во время карантина в 2020 и 2021 годах; Романи Гилмор поет, играет на арфе и участвует в вокале в песне « Между двумя точками ». Габриэль Гилмор также поет бэк-вокал. Обложка альбома, сфотографированная и разработанная Антоном Корбайном вдохновлена ??текстом, написанным Чарли Гилмором для последней песни альбома « Scattered ». О работе со своей семьей над « Luck and Strange » Дэвид говорит: «Мы с Полли сочиняем вместе уже более тридцати лет, и прямые трансляции Von Trapped показали великолепное сочетание голоса Романи и игры на арфе, и это привело нас к чувство отказа от части прошлого, с которым я чувствовал себя связанным, и что я могу отказаться от этих правил и делать все, что мне хочется, и это было такой радостью».
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка