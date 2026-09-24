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Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
HEJIRA
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692707
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
HEJIRA
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coyote, Amelia, Furry Sings the Blues, A Strange Boy, Hejira, Song for Sharon, Black Crow, Blue Motel Room, Refuge of the Road
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка

Hejira — восьмой студийный альбом знаменитой канадско-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1976 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Это своего рода музыкальный роуд-муви, созданный во время долгого путешествия по Штатам, из Мэна на Восточном побережье в Калифорнию. Джони Митчелл рассказывает о пребывании в мотелях и мимолетных знакомствах («Coyote», «Blue Motel Room», «Furry Sings The Blues», «A Strange Boy»), размышляет о родственных душах, таких как летчица Амелия Эрхарт, пропавшая во время полета над Тихим океаном («Amelia»), философствует о внутреннем конфликте между стремлением к свободе и укорененностью («Song For Sharon», «Refuge Of The Roads») и почти нарциссическим поиском себя («Hejira»). В Hejira доминируют гитара Митчелл и безладовый бас Жако Пасториуса. Альбом вобрал в себя целый ряд влияний, но был более связным и доступным, чем некоторые из более поздних работ Митчелл, ориентированных на джаз. «Coyote», «Amelia» и «Hejira» стали концертными хитами.

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
HEJIRA
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coyote, Amelia, Furry Sings the Blues, A Strange Boy, Hejira, Song for Sharon, Black Crow, Blue Motel Room, Refuge of the Road
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Hejira — восьмой студийный альбом знаменитой канадско-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1976 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Это своего рода музыкальный роуд-муви, созданный во время долгого путешествия по Штатам, из Мэна на Восточном побережье в Калифорнию. Джони Митчелл рассказывает о пребывании в мотелях и мимолетных знакомствах («Coyote», «Blue Motel Room», «Furry Sings The Blues», «A Strange Boy»), размышляет о родственных душах, таких как летчица Амелия Эрхарт, пропавшая во время полета над Тихим океаном («Amelia»), философствует о внутреннем конфликте между стремлением к свободе и укорененностью («Song For Sharon», «Refuge Of The Roads») и почти нарциссическим поиском себя («Hejira»). В Hejira доминируют гитара Митчелл и безладовый бас Жако Пасториуса. Альбом вобрал в себя целый ряд влияний, но был более связным и доступным, чем некоторые из более поздних работ Митчелл, ориентированных на джаз. «Coyote», «Amelia» и «Hejira» стали концертными хитами.
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