Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка
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Описание товара Joni Mitchell - Hejira (0603497826681) виниловая пластинка
Hejira — восьмой студийный альбом знаменитой канадско-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1976 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Это своего рода музыкальный роуд-муви, созданный во время долгого путешествия по Штатам, из Мэна на Восточном побережье в Калифорнию. Джони Митчелл рассказывает о пребывании в мотелях и мимолетных знакомствах («Coyote», «Blue Motel Room», «Furry Sings The Blues», «A Strange Boy»), размышляет о родственных душах, таких как летчица Амелия Эрхарт, пропавшая во время полета над Тихим океаном («Amelia»), философствует о внутреннем конфликте между стремлением к свободе и укорененностью («Song For Sharon», «Refuge Of The Roads») и почти нарциссическим поиском себя («Hejira»). В Hejira доминируют гитара Митчелл и безладовый бас Жако Пасториуса. Альбом вобрал в себя целый ряд влияний, но был более связным и доступным, чем некоторые из более поздних работ Митчелл, ориентированных на джаз. «Coyote», «Amelia» и «Hejira» стали концертными хитами.
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