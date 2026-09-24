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Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 3
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 4
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 5
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 6
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 7
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 8
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 9
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Africa
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 3
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 4
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 5
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 6
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 7
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 8
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 9
  • Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Africa
Жанр
Jazz
Трек-лист
Youve Got To Have Freedom, Naima, Origin, Speak Low, After The Morning, Africa, Heart To Heart, Duo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Youve Got To Have Freedom, Naima, Origin, Speak Low, After The Morning, Africa, Heart To Heart, Duo

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Africa
Жанр
Jazz
Трек-лист
Youve Got To Have Freedom, Naima, Origin, Speak Low, After The Morning, Africa, Heart To Heart, Duo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Youve Got To Have Freedom, Naima, Origin, Speak Low, After The Morning, Africa, Heart To Heart, Duo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Pharoah Sanders - Africa (8719262023154) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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