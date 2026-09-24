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Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка

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Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - фото 1
Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - фото 2
Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amos Tori
Альбом (сингл)
Unrepentant Geraldines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - фото 1
  • Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - фото 2
  • Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948763764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amos Tori
Альбом (сингл)
Unrepentant Geraldines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
America, Troubles Lament, Wild Way, Wedding Day, Weatherman, 16 Shades Of Blue, Maids Of Elfen-Mere, Promise, Giants Rolling Pin, Selkie, Unrepentant Geraldines, Oysters, Rose Dover, Invisible Boy, Dixie, White Telephone To God, Forest Of Glass
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка

Переиздание к 10-летию альбома Unrepentant Geraldines американской певицы Тори Эймос. Deluxe издание на виниле 180 г.. Unrepentant Geraldines ознаменовал возвращение Тори Эймос в поп- и рок-музыку в 2014 году после экскурсии в более классическую сферу. Записанный в ее собственной студии и спродюсированный ее мужем Марком Хоули и Марселем ван Лимбиком, альбом впечатляет сведением к самому главному: голосу Тори и фортепиано. Амос черпала вдохновение для написания текстов в картинах и фотографиях. Остальное уже история: альбом, получивший признание критиков, имел полный успех!

Отзывы о товаре Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948763764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amos Tori
Альбом (сингл)
Unrepentant Geraldines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
America, Troubles Lament, Wild Way, Wedding Day, Weatherman, 16 Shades Of Blue, Maids Of Elfen-Mere, Promise, Giants Rolling Pin, Selkie, Unrepentant Geraldines, Oysters, Rose Dover, Invisible Boy, Dixie, White Telephone To God, Forest Of Glass
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание к 10-летию альбома Unrepentant Geraldines американской певицы Тори Эймос. Deluxe издание на виниле 180 г.. Unrepentant Geraldines ознаменовал возвращение Тори Эймос в поп- и рок-музыку в 2014 году после экскурсии в более классическую сферу. Записанный в ее собственной студии и спродюсированный ее мужем Марком Хоули и Марселем ван Лимбиком, альбом впечатляет сведением к самому главному: голосу Тори и фортепиано. Амос черпала вдохновение для написания текстов в картинах и фотографиях. Остальное уже история: альбом, получивший признание критиков, имел полный успех!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Tori Amos - Unrepentant Geraldines (0028948763764) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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