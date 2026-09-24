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Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка

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Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 1
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 2
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 3
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 4
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 5
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 6
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 7
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 8
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 9
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 1
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 2
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 3
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 4
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 5
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 6
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 7
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 8
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 9
  • Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Low / Hey What (1LP) предлагает слушателям погружение в уникальное звуковое пространство, созданное мастерами инди-рока. Альбом отличается атмосферным звучанием и глубокими текстами, которые заставляют задуматься о жизненных и философских темах. Этот диск станет настоящей находкой для ценителей музыкального искусства и позволит вам насладиться богатством вибраций и эмоций. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию произведение, которое оставляет неизгладимое впечатление!

Отзывы о товаре Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Low / Hey What (1LP) предлагает слушателям погружение в уникальное звуковое пространство, созданное мастерами инди-рока. Альбом отличается атмосферным звучанием и глубокими текстами, которые заставляют задуматься о жизненных и философских темах. Этот диск станет настоящей находкой для ценителей музыкального искусства и позволит вам насладиться богатством вибраций и эмоций. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию произведение, которое оставляет неизгладимое впечатление!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Low - Hey What (0098787143515) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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