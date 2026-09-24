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Genesis - We Can't Dance (0081227941734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - We Can't Dance (0081227941734) виниловая пластинка

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Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 6
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 7
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 8
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 9
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 10
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 11
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 12
Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
We Can't Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 6
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 7
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 8
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 9
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 10
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 11
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 12
  • Genesis - We Can&#039;t Dance (0081227941734) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Genesis - We Can't Dance (0081227941734) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227941734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
We Can't Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
No Son of Mine, Jesus He Knows Me, Driving the Last Spike, I Can't Dance, Never a Time, Dreaming While You Sleep, Tell Me Why, Living Forever, Hold On My Heart, Way of the World, Since I Lost You, Fading Lights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - We Can't Dance (0081227941734) виниловая пластинка

We Can't Dance — четырнадцатый студийный альбом группы Genesis, выпущенный 28 октября 1991 года. Издание на виниле 180 г. Это последний альбом Genesis, записанный с барабанщиком и певцом Филом Коллинзом перед его уходом в 1996 году, чтобы полностью посвятить себя сольным проектам. Производство началось после четырехлетнего периода бездействия группы, последовавшего за коммерческим успехом Invisible Touch (1986) и турне. We Can't Dance имел коммерческий успех во всем мире. Он стал пятым подряд альбомом группы, занявшим первое место в Великобритании, и достиг четвертого места в США, где было продано более четырех миллионов копий. В период с 1991 по 1993 год шесть треков с альбома были выпущены как синглы, в том числе «No Son of Mine» и «I Can't Dance». Последний был номинирован на премию Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэта или группы с вокалом в 1993 году.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Genesis - We Can't Dance (0081227941734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227941734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
We Can't Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
No Son of Mine, Jesus He Knows Me, Driving the Last Spike, I Can't Dance, Never a Time, Dreaming While You Sleep, Tell Me Why, Living Forever, Hold On My Heart, Way of the World, Since I Lost You, Fading Lights
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
We Can't Dance — четырнадцатый студийный альбом группы Genesis, выпущенный 28 октября 1991 года. Издание на виниле 180 г. Это последний альбом Genesis, записанный с барабанщиком и певцом Филом Коллинзом перед его уходом в 1996 году, чтобы полностью посвятить себя сольным проектам. Производство началось после четырехлетнего периода бездействия группы, последовавшего за коммерческим успехом Invisible Touch (1986) и турне. We Can't Dance имел коммерческий успех во всем мире. Он стал пятым подряд альбомом группы, занявшим первое место в Великобритании, и достиг четвертого места в США, где было продано более четырех миллионов копий. В период с 1991 по 1993 год шесть треков с альбома были выпущены как синглы, в том числе «No Son of Mine» и «I Can't Dance». Последний был номинирован на премию Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэта или группы с вокалом в 1993 году.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - We Can't Dance (0081227941734) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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