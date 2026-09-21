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Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка

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Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка - фото 1
Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Living Infinite
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка - фото 1
  • Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692389
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361299576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Living Infinite
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Spectrum Of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let The First Wave Rise, Vesta, Realm Of The Wasted, The Windswept Mercy, Whispers And Lights, Entering Aeons, Long Live The Misanthrope, Drowning In Silence, Antidotes In Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above The Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spectrum of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let the First Wave Rise, Vesta, Realm of the Wasted, The Windswept Mercy, Whispers and Lights, Entering Aeons, Long Live the Misanthrope, Drowning in Silence, Antidotes in Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above the Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361299576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Living Infinite
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Spectrum Of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let The First Wave Rise, Vesta, Realm Of The Wasted, The Windswept Mercy, Whispers And Lights, Entering Aeons, Long Live The Misanthrope, Drowning In Silence, Antidotes In Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above The Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spectrum of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let the First Wave Rise, Vesta, Realm of the Wasted, The Windswept Mercy, Whispers and Lights, Entering Aeons, Long Live the Misanthrope, Drowning in Silence, Antidotes in Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above the Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard


Теги товара: Цветной винил
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