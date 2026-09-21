Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка
Berserker — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Amon Amarth, первоначально выпущенный в 2019 году. Издание на виниле.. Ни одна современная группа не воплощает дух захватывающей металлической культуры с таким рвением и мощью, как Amon Amarth: знаменитые повелители шведских викингов и бесспорные современные мастера эпического хэви-метала. Berserker был выпущен после триумфального выступления королей Viking metal на фестивале Bloodstock летом 2018 года. Альбом включает в себя 12 чудовищных хэви-металлических гимнов, наполненных мелодичными припевами, захватывающей дикостью и хардкором. Демонстрируя неоспоримое и поразительное обновление всех аспектов культового звучания Amon Amarth, Berserker в то же время воплощает в себе все, что фанаты любят в группе.
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