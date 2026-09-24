Top.Mail.Ru
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 1
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 2
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 3
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 4
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 5
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 6
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 7
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 8
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 9
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 10
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 11
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Sung Tongs
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 2
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 3
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 4
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 5
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 6
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 7
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 8
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 9
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 10
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 11
  • Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692312
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0194606000639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Sung Tongs
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Leaf House, Who Could Win a Rabbit, The Softest Voice, Winters Love, Kids On Holiday, Sweet Road, Visiting Friends, College, We Tigers, Mouth Wooed Her, Good Lovin Outside, Whaddit I Done
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка

Переиздание на цветном виниле к 20-летию Sung Tongs — пятого студийного альбома американской экспериментальной поп-группы Animal Collective. Выпущенный в 2004 году Sung Tongs ознаменовал начало плодотворного пятилетнего периода, в течение которого Animal Collective выпустили свои революционные альбомы Feels (2005), Strawberry Jam (2007) и Merriweather Post Pavilion (2009). Во время релиза Sung Tongs журнал Rolling Stone назвал его «одним из самых креативных и совершенных альбомов, которые вы услышите в этом году», добавив: «Их песни хихикают с душевной эксцентричностью, ослепляя вас обманчивыми ударами и импровизированными манипуляциями». Позже Pitchfork назвал его одним из лучших альбомов 2000-х годов, восторженно отозвавшись: «Sung Tongs — эмоционально захватывающая пластинка, невероятно головокружительная и полностью заряженная мощным, хриплым энтузиазмом: акустические переборы и дикие, бьющие через край голоса (включая некоторые сногсшибательные гармонии вокалистов Avey Tare и Panda Bear) сливаются во что-то возвышенно странное и, несомненно, прекрасное».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0194606000639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Sung Tongs
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Leaf House, Who Could Win a Rabbit, The Softest Voice, Winters Love, Kids On Holiday, Sweet Road, Visiting Friends, College, We Tigers, Mouth Wooed Her, Good Lovin Outside, Whaddit I Done
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на цветном виниле к 20-летию Sung Tongs — пятого студийного альбома американской экспериментальной поп-группы Animal Collective. Выпущенный в 2004 году Sung Tongs ознаменовал начало плодотворного пятилетнего периода, в течение которого Animal Collective выпустили свои революционные альбомы Feels (2005), Strawberry Jam (2007) и Merriweather Post Pavilion (2009). Во время релиза Sung Tongs журнал Rolling Stone назвал его «одним из самых креативных и совершенных альбомов, которые вы услышите в этом году», добавив: «Их песни хихикают с душевной эксцентричностью, ослепляя вас обманчивыми ударами и импровизированными манипуляциями». Позже Pitchfork назвал его одним из лучших альбомов 2000-х годов, восторженно отозвавшись: «Sung Tongs — эмоционально захватывающая пластинка, невероятно головокружительная и полностью заряженная мощным, хриплым энтузиазмом: акустические переборы и дикие, бьющие через край голоса (включая некоторые сногсшибательные гармонии вокалистов Avey Tare и Panda Bear) сливаются во что-то возвышенно странное и, несомненно, прекрасное».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...