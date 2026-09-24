Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Animal Collective - Sung Tongs (coloured) (0194606000639) виниловая пластинка
Переиздание на цветном виниле к 20-летию Sung Tongs — пятого студийного альбома американской экспериментальной поп-группы Animal Collective. Выпущенный в 2004 году Sung Tongs ознаменовал начало плодотворного пятилетнего периода, в течение которого Animal Collective выпустили свои революционные альбомы Feels (2005), Strawberry Jam (2007) и Merriweather Post Pavilion (2009). Во время релиза Sung Tongs журнал Rolling Stone назвал его «одним из самых креативных и совершенных альбомов, которые вы услышите в этом году», добавив: «Их песни хихикают с душевной эксцентричностью, ослепляя вас обманчивыми ударами и импровизированными манипуляциями». Позже Pitchfork назвал его одним из лучших альбомов 2000-х годов, восторженно отозвавшись: «Sung Tongs — эмоционально захватывающая пластинка, невероятно головокружительная и полностью заряженная мощным, хриплым энтузиазмом: акустические переборы и дикие, бьющие через край голоса (включая некоторые сногсшибательные гармонии вокалистов Avey Tare и Panda Bear) сливаются во что-то возвышенно странное и, несомненно, прекрасное».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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