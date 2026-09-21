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Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green

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Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 1
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 2
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 3
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 4
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 5
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 6
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 7
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 8
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 9
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 10
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
33 120 руб.  50 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692085
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green

Смартфон POCO - это воплощение передовых технологий и современного дизайна, созданное для тех, кто ценит надежность и высокую производительность. Изделие от известного бренда POCO, отличается выдающимися характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Особенности данного смартфона: - **Экран**: Большой 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей обеспечивает яркие цвета и четкость изображения, делая просмотр медиа-контента и работу с приложениями максимально комфортными. - **Производительность**: Внушительные 12 Гб оперативной памяти в сочетании с мощной операционной системой Android гарантируют быструю и плавную работу устройства, поддерживающего многозадачность на высоком уровне. - **Хранение данных**: Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все необходимые файлы, фотографии и видео без необходимости дополнительного расширения. - **Батарея**: С аккумулятором емкостью 6000 мА·ч можно забыть о частой подзарядке и наслаждаться использованием смартфона в течение всего дня. - **Связь**: Модуль Bluetooth версии 6 и поддержка NFC обеспечивают быструю и удобную беспроводную связь с другими устройствами и возможность бесконтактной оплаты. - **Защищенный корпус**: Смартфон сертифицирован по стандарту IP68, гарантируя защиту от пыли и влаги, что делает его идеальным спутником для активного образа жизни. - **SIM**: Возможность использования двух SIM-карт формата nano-SIM позволяет легко совмещать личные и рабочие контакты. Этот смартфон весом всего 195 грамм способен справляться с любыми задачами, сохраняя комфорт и простоту управления. С гарантией на 12 месяцев вы можете быть уверены в надежности и долговечности устройства. POCO - это ваш надежный повседневный помощник в мире технологий.

Отзывы о товаре Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон POCO - это воплощение передовых технологий и современного дизайна, созданное для тех, кто ценит надежность и высокую производительность. Изделие от известного бренда POCO, отличается выдающимися характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Особенности данного смартфона: - **Экран**: Большой 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей обеспечивает яркие цвета и четкость изображения, делая просмотр медиа-контента и работу с приложениями максимально комфортными. - **Производительность**: Внушительные 12 Гб оперативной памяти в сочетании с мощной операционной системой Android гарантируют быструю и плавную работу устройства, поддерживающего многозадачность на высоком уровне. - **Хранение данных**: Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все необходимые файлы, фотографии и видео без необходимости дополнительного расширения. - **Батарея**: С аккумулятором емкостью 6000 мА·ч можно забыть о частой подзарядке и наслаждаться использованием смартфона в течение всего дня. - **Связь**: Модуль Bluetooth версии 6 и поддержка NFC обеспечивают быструю и удобную беспроводную связь с другими устройствами и возможность бесконтактной оплаты. - **Защищенный корпус**: Смартфон сертифицирован по стандарту IP68, гарантируя защиту от пыли и влаги, что делает его идеальным спутником для активного образа жизни. - **SIM**: Возможность использования двух SIM-карт формата nano-SIM позволяет легко совмещать личные и рабочие контакты. Этот смартфон весом всего 195 грамм способен справляться с любыми задачами, сохраняя комфорт и простоту управления. С гарантией на 12 месяцев вы можете быть уверены в надежности и долговечности устройства. POCO - это ваш надежный повседневный помощник в мире технологий.
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Отзывы


Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Green - по цене 33120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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