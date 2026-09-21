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Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow

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Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 1
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 2
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 3
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 4
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 5
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 6
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 7
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 8
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 9
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 10
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 11
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 12
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 13
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 14
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 15
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 16
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 17
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 18
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 19
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 20
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 21
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 22
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 23
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 24
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 25
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 26
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 27
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 28
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 29
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 30
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 31
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 32
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 33
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 34
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 35
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 36
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 37
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 38
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 39
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 40
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 41
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 42
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 43
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 44
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 45
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 46
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 47
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 48
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 49
Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 1
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 2
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 3
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 4
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 5
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 6
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 7
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 8
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 9
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 10
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 11
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 12
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 13
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 14
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 15
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 16
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 17
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 18
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 19
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 20
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 21
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 22
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 23
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 24
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 25
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 26
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 27
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 28
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 29
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 30
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 31
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 32
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 33
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 34
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 35
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 36
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 37
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 38
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 39
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 40
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 41
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 42
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 43
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 44
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 45
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 46
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 47
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 48
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 49
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
33 120 руб.  50 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692084
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
желтый
Влагозащищенный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow

POCO X7 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO X7 Pro оснащен мощным процессором Dimensity 8400-Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO X7 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
желтый
Влагозащищенный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Развернуть
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
POCO X7 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO X7 Pro оснащен мощным процессором Dimensity 8400-Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO X7 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Poco X7 Pro 5G 12/256Gb Yellow – стоимость товара 33120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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