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Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02

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Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 - фото 1
Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
0.5
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серебристый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
20
  • Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 - фото 1
  • Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.  1 400 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02
800 руб. -43%
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wekome
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
0.5
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серебристый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
40
Сила выходного тока, А
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02

Wekome Mecha Metallic Paint 40W 2C GaN Charger (WP-U02) Silvery - это идеальное решение для всех, кто ищет максимальную мощность и функциональность. Благодаря двухпортовому режиму вы можете заряжать два устройства одновременно быстро и без ограничений. Данная модель работает эффективнее аналогов, меньше нагревается и компактнее в размерах благодаря новой технологии GaN. Такие устройства способны переводить больше электроэнергии при меньших затратах, что сокращает время зарядки устройства и экономит в целом электроэнергию.

Отзывы о товаре Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Wekome
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
0.5
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серебристый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
40
Развернуть
Сила выходного тока, А
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Wekome Mecha Metallic Paint 40W 2C GaN Charger (WP-U02) Silvery - это идеальное решение для всех, кто ищет максимальную мощность и функциональность. Благодаря двухпортовому режиму вы можете заряжать два устройства одновременно быстро и без ограничений. Данная модель работает эффективнее аналогов, меньше нагревается и компактнее в размерах благодаря новой технологии GaN. Такие устройства способны переводить больше электроэнергии при меньших затратах, что сокращает время зарядки устройства и экономит в целом электроэнергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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