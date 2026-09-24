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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656684
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5912
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
87

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01)

Сетевое зарядное устройство BASEUS CCXJ-B01 Black - это устройство, которое оснащено 2 портами - USB-C и USB-A, и благодаря используемой технологии оно обеспечивает безопасность использования. Этот небольшой аксессуар совместим с большинством популярных устройств - он наверняка пригодится не раз. С помощью зарядного устройства вы можете заряжать свои устройства до 3 раз быстрее, чем обычно. Продукт поддерживает, например, протоколы быстрой зарядки, такие как PD 3.0 и QC 3.0. Он также может заряжать мощностью до 20 Вт. Порты USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Зарядное устройство отличается универсальной совместимостью. Он может питать не только большинство смартфонов и планшетов, но и аккумуляторы, беспроводные плееры, лампы и портативные вентиляторы.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5912
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство BASEUS CCXJ-B01 Black - это устройство, которое оснащено 2 портами - USB-C и USB-A, и благодаря используемой технологии оно обеспечивает безопасность использования. Этот небольшой аксессуар совместим с большинством популярных устройств - он наверняка пригодится не раз. С помощью зарядного устройства вы можете заряжать свои устройства до 3 раз быстрее, чем обычно. Продукт поддерживает, например, протоколы быстрой зарядки, такие как PD 3.0 и QC 3.0. Он также может заряжать мощностью до 20 Вт. Порты USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Зарядное устройство отличается универсальной совместимостью. Он может питать не только большинство смартфонов и планшетов, но и аккумуляторы, беспроводные плееры, лампы и портативные вентиляторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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