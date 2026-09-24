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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G)

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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 9
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 10
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 11
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 12
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 13
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 14
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
24
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 12
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 13
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 14
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655230
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
24
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
77

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G)

Baseus Golden Contactor Pro - автомобильное зарядное устройство, разработанное специально для быстрой зарядки 2 разных устройств одновременно. Baseus Golden Contactor Pro совместимо со всеми современными моделями легковых и грузовых автомобилей и напряжением от 12 до 24 В. Благодаря правильной конструкции и размеру устройство подходит ко всем прикуривателям. Устройство имеет два разъема USB-A. Поддерживает быструю зарядку. Устройство изготовлено из алюминиевого сплава, что делает его износостойким и более долговечным. В комплекте поставляется кабель USB For Type-C длиной 1 метр.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
24
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus Golden Contactor Pro - автомобильное зарядное устройство, разработанное специально для быстрой зарядки 2 разных устройств одновременно. Baseus Golden Contactor Pro совместимо со всеми современными моделями легковых и грузовых автомобилей и напряжением от 12 до 24 В. Благодаря правильной конструкции и размеру устройство подходит ко всем прикуривателям. Устройство имеет два разъема USB-A. Поддерживает быструю зарядку. Устройство изготовлено из алюминиевого сплава, что делает его износостойким и более долговечным. В комплекте поставляется кабель USB For Type-C длиной 1 метр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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